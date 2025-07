Calciomercato Milan, emergenza terzini per Allegri? Cosa filtra da Milanello e le strategie per il futuro

Calciomercato Milan, Allegri non ha ancora i terzini titolari: prossimi giorni decisivi, ecco cosa filtra da Milanello sul tecnico rossonero

A poco più di un mese dal fischio d’inizio della nuova stagione agonistica, con l’impegno di Coppa Italia contro il Bari fissato per il 17 agosto, il calciomercato Milan si trova ad affrontare una situazione inaspettata e delicata: quella di essere attualmente sprovvisto di terzini titolari. Una notizia che ha destato preoccupazione tra i tifosi rossoneri e che è stata evidenziata questa mattina dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, autorevole fonte nel panorama sportivo italiano.

La disponibilità di terzini è un nodo cruciale che la dirigenza rossonera sta cercando di sciogliere con urgenza. La recente cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal, a titolo definitivo, ha lasciato un vuoto significativo sulla fascia sinistra. Un addio, quello del talentuoso francese, che era già nell’aria ma che ora impone una rapida azione sul mercato. Non meno critica è la situazione sulla corsia di destra, dove il club ha deciso di non riscattare Kyle Walker dopo i sei mesi di prestito dal Manchester City. Due pilastri difensivi, o presunti tali, che sono venuti meno, lasciando il Milan con una coperta corta in un ruolo fondamentale per il modulo di mister Max Allegri.

La settimana appena trascorsa ha riservato una vera e propria beffa per il club di Via Aldo Rossi. Fino a venerdì sera, infatti, si respirava un cauto ottimismo riguardo all’arrivo del sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Si era convinti di aver messo le mani su Archie Brown, ex terzino del Gent, ma il Fenerbahçe ha sferrato un colpo a sorpresa, alzando la sua offerta di ingaggio e assicurandosi le prestazioni del promettente calciatore, che è stato ufficializzato dai turchi proprio ieri. Una doccia gelata per il Diavolo, che sperava di regalare almeno un nuovo esterno difensivo a mister Allegri prima della partenza per l’imminente tournée in Asia e Australia, in programma sabato prossimo. Il tempo stringe e la possibilità di concretizzare nuovi innesti prima di questa importante fase della preparazione estiva si fa sempre più complicata.

Le difficoltà del calciomercato rossonero non si limitano al caso Brown. Anche altre trattative cruciali si sono complicate, mettendo a dura prova la strategia del Milan. Un esempio lampante è la situazione legata a Guéla Doué dello Strasburgo. Nelle scorse ore, il club rossonero ha presentato una seconda offerta, stimata intorno ai 18 milioni di euro più bonus, per il talentuoso terzino. Tuttavia, la risposta dei francesi è stata ancora una volta negativa, con lo Strasburgo che continua a chiedere non meno di 25 milioni di euro più bonus. La distanza tra domanda e offerta è dunque ancora piuttosto ampia, costringendo il Milan a valutare con attenzione piste alternative per rinforzare il reparto difensivo.

In questo scenario, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta ponderando diverse opzioni per risolvere l’emergenza terzini. Sulla fascia destra, l’attenzione è puntata su Marc Pubill, promettente terzino dell’Almeria, il cui cartellino è valutato intorno ai 15 milioni di euro. Sarà fondamentale decidere se affondare o meno il colpo per assicurarsi le sue prestazioni. Sulla corsia sinistra, sfumato Brown, resta viva e concreta l’opzione Miguel Gutierrez del Girona, un nome che circola da tempo tra gli addetti ai lavori. Ma nelle ultime ore, a sorpresa, è spuntato anche un nuovo nome: quello di Melvin Bard del Nizza, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la difesa rossonera. La ricerca continua e l’obiettivo del Milan è chiaro: trovare i giusti rinforzi per affrontare al meglio la stagione che verrà.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.