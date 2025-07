Calciomercato Milan, Tare punta Terracciano: i dettagli dell’offerta. La durata

Calciomercato Milan – Terracciano è l’alternativa per la porta. Ecco il contratto che è stato offerto

Il Milan è già proiettato sul futuro e sta sondando il terreno per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi primari del club rossonero c’è il ruolo di secondo portiere, e un nome caldo in queste ore è quello di Pietro Terracciano. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira sul suo account X (ex Twitter), il Diavolo è in trattativa avanzata per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore.

Per convincere Terracciano a vestire la maglia del Milan, il club lombardo sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta contrattuale di un anno, valida fino al 2026, con l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2027. Questa formula contrattuale è tipica per i giocatori che arrivano con un ruolo specifico e che il club intende valutare attentamente nel medio periodo. L’accordo dimostra la volontà del Milan di avere una copertura affidabile alle spalle del titolare, garantendo al contempo flessibilità per il futuro.

Chi è Pietro Terracciano e Quale Ruolo al Milan

Pietro Terracciano, portiere classe 1996, è noto per la sua esperienza e affidabilità maturata in diverse squadre di Serie A. Con un’ottima reattività tra i pali e una buona padronanza dell’area, Terracciano si è affermato come un profilo solido, capace di offrire garanzie quando chiamato in causa. La sua eventuale acquisizione da parte del Diavolo lo vedrebbe ricoprire il ruolo di vice di Mike Maignan, l’attuale numero uno e titolare inamovibile della porta rossonera, considerato uno dei migliori portieri al mondo per la sua esplosività e le sue capacità di leadership.

L’arrivo di Terracciano permetterebbe al Milan di avere un’alternativa valida e pronta all’uso, qualora Maignan dovesse assentarsi per infortunio o per altre necessità. Si tratterebbe di un innesto di esperienza che non andrebbe a gravare eccessivamente sul bilancio, ma che offrirebbe al contempo una soluzione sicura per la porta.