Calciomercato Milan, Leao si impunta per scegliere il suo futuro: la volontà del portoghese è chiara. Le ultimissime sui rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un’importante novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Rafael Leao non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club rossonero in estate.

Leao, avendo un contratto fino al 2028, non necessita di prolungamento. Il portoghese ha la chiara volontà di continuare a vincere, incidendo, il terzo trofeo della sua carriera con la maglia del Milan.