Belahyane Milan, il centrocampista resta uno dei primi obiettivi per gennaio!

Belahyane Milan, il centrocampista dell’Hellas Verona resta uno dei primi obiettivi per gennaio: serve un centrocampista a Fonseca

Ancora calciomercato Milan: obiettivo un centrocampista per gennaio. Il cartellino di Belahyane vale circa 10-15 milioni di euro, e in pole-position per il suo acquisto ci sono proprio il Milan e la Lazio di Baroni. Così riporta la Gazzetta dello sport.

Il giocatore al mercato non pensa: vuole salvare la sua squadra prima di dirle addio. Oggi una vittoria fondamentale per la lotta salvezza dell’Hellas Verona a Parma: 3-2 grazie alle reti di Coppola, Mosquera e Sarr. Per il Parma doppietta di Sohm.