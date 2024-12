Pulisic Milan, accordo per il rinnovo ad un passo: tutti i dettagli del nuovo contratto!

Pulisic Milan, accordo per il rinnovo dello statunitense ad un passo dalla definizione: tutti i dettagli del nuovo contratto!

Il Milan si appresta a ritoccare il contratto di Christian Pulisic. L’accordo è in via di definizione e le parti sono vicinissime: nuova scadenza nel 2028, con un opzione per un anno, o direttamente nel 2029.

L’ex Chelsea riceverà anche un adeguamento nello stipendio e diventerà tra i più pagati della rosa rossonera. La cifra si aggirerà attorni ai 4 o 5 milioni di euro annui. Così riporta Matteo Moretto.