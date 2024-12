Milan Juve Primavera, incertezze ed episodi costano caro a Guidi: «Quando perdi senza meritare il boccone è ancora più amaro». Il commento

Il Milan attraverso il proprio sito ha pubblicato il resoconto della sconfitta della formazione Primavera contro la Juve.

IL COMMENTO – Quando perdi senza meritare il boccone è ancora più amaro. Se accade ci sono dei motivi, in questo caso legati in particolare agli episodi. La Primavera rossonera in casa – pur giocando a Meda – va ko contro la Juventus, termina 1-2 con i gol di Pugno e Di Biase a sopravanzare quello del momentaneo pareggio di Sala, ancora in rete grazie a una zampata simile a quello di Bogliasco. Il Milan non è apparso molto brillante, esprimendo comunque una discreta prestazione in una gara non proprio emozionante, nella quale la squadra di Guidi si è accesa a singhiozzo e in generale non ha punto a sufficienza in attacco.

La spiegazione del pomeriggio storto, annebbiato visto anche il clima rigido, risiede maggiormente nella concretezza bianconera, purtroppo favorita da delle nostre incertezze pagate a caro prezzo: il primo svantaggio è arrivato a freddo, il secondo nella fase calda della ripresa. Peccato perché questo è il terzo ko in quattro giornate di campionato da Lecce in su e arriva in un momento già negativo dopo l’eliminazione europea. La classifica lascia lo stesso un sorriso, sesto posto provvisorio a quota 25 per restare in zona playoff. Si tornerà in campo già mercoledì 18 dicembre, Sassuolo-Milan alle 16.30.