Milan Futuro, la folle decisione dell’arbitro permette alla Vis Pesaro di segnare l’1-0: l’accaduto!

Milan Futuro, la folle decisione dell’arbitro Gangi di Enna permette alla Vis Pesaro di segnare l’1-0: ecco cosa è accaduto

Il Milan Futuro ha tanto da recriminare dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro in trasferta. In particolare, Bonera e i suoi ragazzi lamentano, giustamente, la decisione folle dell’arbitro Gangi di Enna in occasione del vantaggio Pesaro.

Milan Futuro sta facendo male ma merita trattamenti diversi, vergogna https://t.co/dnALcNe3kU — Salva (@saIva___) December 15, 2024

Nell’accaduto Nava, in uscita bassa, fa suo il pallone prima che l’attaccante dei padroni di casa possa raggiungerlo. Quest’ultimo colpisce prima le mani del portiere e poi la testa, strappandogli dal controllo la sfera. A quel punto passaggio al centro per Okoro che firma l’1-0 segnando a porta vuota.