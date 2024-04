Milan Inter, sale l’attesa derby: il primo non si giocò a San Siro ma in Svizzera! – VIDEO. Il racconto del primo incontro in assoluto

Cresce l’attesa per Milan Inter, supersfida di lunedì sera che potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto ai nerazzurri. Non è mai sbagliato volgere però anche uno sguardo al passato.

In questo video viene raccontato quale fu il primo incontro in assoluto tra le due squadre. Il primo derby “di Milano” non si giocò né a San Siro né in Italia, ma in Svizzera. Nel filmato la spiegazione di cosa successe nel lontano 18 ottobre 1908.