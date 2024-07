Milan Manchester City, previsto il pubblico delle grandi occasioni: il possibile DATO sui tifosi presenti alla sfida

Tra poco più di 24 ore il Milan scenderà in campo contro il Manchester City in una sfida amichevole che servirà a Fonseca per continuare a plasmare la squadra e a correggere gli errori.

Tuttavia la sfida ha attorno a sé un fascino unico: lo sanno bene anche i tifosi americani che affileranno lo Yankee Stadium. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è previsto il tutto esaurito in un impianto che può contenere poco meno di 50mila spettatori.