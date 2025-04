MN24 – Infortunio Reijnders, ottime notizie da Milanello! Conceicao sorride, l’aggiornamento segna la svolta

Infortunio Reijnders, arrivano ottime notizie sulle condizioni dell’olandese dopo l’indisposizione di ieri: l’olandese è recuperato

Come appreso da Milannews24, in casa Milan arrivano ottime notizie per quanto riguarda la condizioni di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, fino a questa mattina in dubbio per la sfida a causa di problemi intestinali che l’hanno colpito nella giornata di ieri, è completamente recuperato e sarà dunque a disposizione.

Sergio Conceicao è pronto a confermarlo titolare: da capire se l’olandese giocherà da trequartista con uno tra Bondo e Musah vicino a Fofana oppure sarà proprio lui a giocare al fianco dell’ex Monaco.