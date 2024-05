Cassano critica Inzaghi: «Non ha vinto uno scudetto, ne ha persi due contro squadre inferiori»

L’ex attaccante del Milan, Antonio Cassano, ha commentato lo scudetto dell’Inter criticando Simone Inzaghi

Antonio Cassano ha parlato dell’ultimo scudetto vinto dal Milan, criticando l’operato di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore ad un evento al quale ha preso parte in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola:

PAROLE – «Per me non vanno dati i meriti a Inzaghi ma vanno dati i demeriti. Inzaghi non ha vinto uno Scudetto ma ne ha persi altri due contro due squadre di gran lunga inferiori. Stranamente viene fatto passare come un allenatore stratosferico».

