Nuovo allenatore Milan, Zazzaroni spiega: «Lopetegui? Sembrava tutto fatto invece…». Le parole del giornalista

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della ricerca del nuovo allenatore del Milan e non solo. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Su Thiago Motta c’è la concorrenza di Milan, Liverpool e Manchester UnitedL’attuale allenatore del Bologna deve assolutamente capire cosa vorrà fare la Juve, questo è un elemento fondamentale. Il discorso è molto chiaro: bisogna capire quanti soldi ci saranno a disposizione, bisogna tenere conto che il prossimo anno i bianconeri giocheranno tutte le competizioni e le partite saranno tante. Dubito che lui abbia incontrato la società torinese, magari l’ha fatto qualcuno per lui, vale a dire il suo agente Alessandro Canovi.

Per ora non c’è nulla, le cose cambiano da un giorno all’altro, vedi la situazione Milan-Lopetegui, sembrava tutto fatto invece… Conte sembrava vicino al Napoli, ora si parla di Gasperini. In questo momento tutto molto aperto, mi sorprenderei se Allegri restasse, anche se a me piacerebbe. Io credo prenderà i soldi per l’ultimo anno di contratto e andrà via.

Riepilogando: Thiago Motta probabile, Conte improbabile».