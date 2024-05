Milan Femminile, Mesjasz: accordo trovato per il rinnovo con le rossonere! Tutti i DETTAGLI

Non solo addii per il Milan Femminile ma anche permanenze. Accordo con Mesjasz per il rinnovo con le rossonere

Domani Milan Femminile Sampdoria sarà l’ultima in rossonero per Fusetti e forse anche per Bergamaschi. Tuttavia non sono previsti solo addii in casa rossonera. La storia tra Mesjasz e il club è destinata a proseguire.

Come riportato da Luca Maninetti la centrale rossonera ha trovato l’accordo per prolungare il suo contratto che la lega alla società per i prossimi due anni.