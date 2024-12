Rinnovo Maignan, spunta il dettaglio da non sottovalutare: prolungamento vicino a queste condizioni. I dettagli

Rinnovo Maignan, il portiere francese è vicinissimo al prolungamento con il club rossonero: non ci sarà clausola rescissoria

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, è vicinissimo nel calciomercato Milan il rinnovo di Mike Maignan:

PAROLE – «Maignan e il Milan parlano da mesi. Non è fatta, ma molta strada è stata fatta. Il club punta sempre su di lui e il mercato è complesso. Molte delle big sono legate a un portiere forte e il talento giovane non manca. Morale: conquistare una maglia in una squadra più forte non è semplice. Maignan e Furlani-Moncada hanno delineato una struttura del contratto e un’informazione si può dare: se rinnovo sarà, non ci sarà clausola rescissoria».