Rinnovo Theo Hernandez, terzino lontano dall’accordo? Volontà chiara del francese, i tifosi prendono nota

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese è più lontano di Maignan dal prolungamento: l’ex Real Madrid vuole restare in rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare da Luca Bianchin, è ancora aperto nel calciomercato Milan il tema relativo al rinnovo di Theo Hernandez:

PAROLE – «Theo Hernández vive un periodo difficile. Anche per questo, è più lontano dal traguardo. Theo al Milan resterebbe volentieri ma la trattativa con il club negli ultimi mesi non ha fatto particolari passi avanti. E, con la scadenza 2026, è naturale che più di qualcuno prenda informazioni. Il Bayern Monaco nella scorsa stagione si è fatto sentire mentre in Premier League le squadre potenzialmente interessate sono tante. Nel 2025, se rinnovo non sarà, attenzione alle offerte a sette zeri»