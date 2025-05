Calciomercato Milan, per la difesa piace un giovane della Serie A: può arrivare in estate. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da Tuttosport, Il calciomercato Milan sembra interessato a Diego Coppola, difensore del Verona, come potenziale rinforzo per la difesa. Coppola potrebbe essere una delle opzioni considerate per sostituire Malick Thiaw o Fikayo Tomori, entrambi appetiti all’estero e non considerati incedibili in caso di buone offerte.

Il Leverkusen e il Bayern Monaco hanno mostrato interesse per Thiaw, mentre Tomori potrebbe ricevere offerte dalla Premier League. Il Milan potrebbe quindi valutare l’arrivo di Coppola per rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.