Theo Hernandez Milan, a Milanello aleggia un clamoroso sospetto! Scenario da incubo

Theo Hernandez Milan, clamoroso sospetto sul terzino francese: c’è la sensazione che consideri terminata la sua esperienza in rossonero

Importante retroscena svelato da Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul futuro di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Spiace vederlo così, vederlo così dimesso. Capitano, trascinante. Anche il campo di Bergamo è stato un invito al paragone. Vi ricordate no quella cavalcata che mandò in gol, spacco l’Atalanta e mandò in gol Calabria e poi a San Siro un gol ancora più bello e spaccando ancora l’Atalanta. E invece, insomma, il Theo di Bergamo dell’altra sera è tutta un’altra cosa. Distratto come al solito, con De Ketelaere che gli mangia in testa. Fallo o non fallo, per me non è fallo, però comunque una distrazione, come a Cagliari con Zappa. Dà proprio l’impressione di aver staccato, di aver deciso che la sua vita al Milan è finita e sopravvive in questo modo. Il Milan sembra quasi rassegnato a darlo via e fa fatica anche a difenderlo. L’ha quasi scaricato anche lui».