Zaniolo salta l’Europeo, l’annuncio dell’ex obiettivo del Milan: «Verrà quel giorno, ne sono certo» – FOTO

Zaniolo salta l’Europeo, l’annuncio dell’ex obiettivo del Milan: «Verrà quel giorno, ne sono certo». Il messaggio social

Niente da fare per Nicolò Zaniolo. L’attaccante dell’Aston Villa, seguito in passato dal calciomercato Milan, è costretto a dare forfait all’Europeo con la Nazionale italiana a causa una microfrattura al piede che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Questo il suo annuncio sui social.

IL MESSAGGIO – «Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosi italiani e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima!

Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!💙».