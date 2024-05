MN24 – Calciomercato Milan Femminile, Bergamaschi verso l’addio: I DETTAGLI e la possibile destinazione

Il calciomercato del Milan Femminile potrebbe prevedere un possibile clamoroso addio: Bergamaschi può lasciare

Clamorosa notizia in casa Milan Femminile. Il match di domani contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima con la maglia rossonera non solo per Fusetti, che ha dato l’addio al calcio giocato, ma anche di Valentina Bergamaschi.

Il capitano delle rossonere come raccolto da MilanNews24 non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione, diventando una svincolata di lusso. Su di lei si sarebbe fiondata la Juventus che fiuta il possibile affare.