Fiorentina Napoli 2-2: pari pirotecnico al Franchi, rimonta azzurra firmata da Kvaratskhelia

Finisce con un pari l’anticipo della penultima giornata di Serie A 2023-24 tra Fiorentina e Napoli. Un match pirotecnico.

Prima è passato in vantaggio il Napoli con il gol di Rrahmani poi è arrivata la rimonta viola in due minuti tra il 40′ e il 42′ siglata da Biraghi e Nzola ripresa poi ad inizio secondo tempo da Kvaratskhelia per il definitivo 2-2. Milan in campo domani con il Torino.