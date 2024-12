Infortunati Milan, l’infermeria di Milanello si riempie! Brutte tegole, cosa filtra in vista del Genoa

Infortunati Milan, si fermano anche Morata e Loftus-Cheek: difficile ipotizzare un recupero già per il Genoa. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande preoccupazione per quanto riguarda la questione infortuni.

L’attacco perde i pezzi. Dopo Luka Jovic (operato il 26 novembre a Belgrado per risolvere il problema della pubalgia) e Christian Pulisic (ai box per la lesione al polpaccio

rimediata contro l’Atalanta), il Milan ora rischia di dover fare a meno di Alvaro Morata e Ruben Loftus-Cheek. L’ex Atletico Madrid e l’inglese si sono fermati ieri nel primo tempo della sfida di Champions con la Stella Rossa, costringendo Paulo Fonseca a spendere due cambi addirittura prima della mezzora di gioco. Per entrambi si tratta di problemi muscolari:

risentimento al flessore sinistro Morata, all’adduttore destro Loftus-Cheek. Sono previsti già

nella giornata di oggi gli approfondimenti medici del caso.