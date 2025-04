Nuovo allenatore Milan, Furlani non smette di seguire questo nome! Le ultimissime

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, può ripensare concretamente ad Antonio Conte: il Napoli pensa ad Italiano

Come riferito da Repubblica, il Milan, per la panchina della prossima stagione, potrebbe tornare a pensare concretamente ad Antonio Contealla panchina della prossima stagione.

Napoli, se Conte saluta c’è Italiano. Vincenzo Italiano resta il favorito per la panchina del Napoli in caso di divorzio tra il club di De Laurentiis e Conte. Le prossime settimane saranno dunque decisive in un senso o nell’altro.