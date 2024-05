Mercato Milan U23: occhi su due talenti per la seconda squadra, uno è un ex Inter! I NOMI dei profili sondati dai rossoneri

Non solo la prima squadra, i dirigenti rossoneri sono a lavoro anche per il mercato del Milan U23, la seconda squadra che parteciperà al campionato di Serie C a partire dal prossimo anno, che sarà affidata a Daniele Bonera come allenatore.

Come riferisce Gianluca Di Marzio su lacasadic.com, i rossoneri starebbero valutando con attenzione due profili adatti al campionato di Serie C. Il primo nome porta a Christos Papadopoulos, centrocampista offensivo classe 2004 che quest’anno col Genoa nel campionato di Primavera 1 ha segnato 11 gol e fornito 6 assist in 25 partite. Il secondo obiettivo è Andrea Adorante, classe 2000, attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter che, da gennaio, milita nella Juve Stabia, con la quale è stato promosso in Serie B segnando 12 reti in 18 partite.