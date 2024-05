Bento Milan: l’Inter prova a chiudere il colpo, ecco cosa manca! La RIVELAZIONE

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Bento. L’Inter prova a chiudere il colpo. Ecco cosa manca, la rivelazione

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione riguardante il futuro di Bento, obiettivo del calciomercato Inter per il ruolo di vice Sommer nella prossima stagione, accostato anche al calciomercato Milan. Le parole del noto giornalista nel corso del suo intervento su Twitch, ai microfoni di SOS Fanta.

FUTURO BENTO – «L’Inter ci sta lavorando, non è un’operazione da chiudere adesso, ci vorrà un po’ di pazienza soprattutto lato club: posso garantire che il giocatore verrebbe in Europa e in Italia di corsa: c’è il precedente Julio Cesar che lo attrae. Bento vuole l’Inter con una convinzione totale, ma c’è da trattare con l’Atletico, club che ha già incassato 30 milioni più 30 di bonus da Vitor Roque al Barcellona. Non è un situazione così semplice ma l’Inter ci lavora con pazienza e cautela: Bento è una delle assolute priorità del club perché sono convinti sia forte forte forte»