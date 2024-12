Rinnovo Calabria, spunta il retroscena sul mancato prolungamento: tifosi increduli

Rinnovo Calabria, clamoroso retroscena sul mancato prolungamento del capitano rossonero: rapporto evoluto male

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan e in particolare sul mancato rinnovo di Davide Calabria, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Davide Calabria ha il contratto in scadenza a giugno. Da mesi, si è capito: quel contratto non sarà rinnovato. Nei prossimi mesi Calabria lascerà il Milan, in coda a un rapporto evoluto male. Difficile comunque ipotizzare una partenza del classe ’96 a gennaio.