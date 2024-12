Calciomercato Milan, primi sondaggi per Calabria: destinazione a sorpresa, può finire lì a zero

Calciomercato Milan, arrivano i primi sondaggi per Davide Calabria come possibile colpo a parametro zero: i dettagli

Come riportato da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, diversi club hanno effettuato i primi sondaggi per Davide Calabria, capitano del Milan che lascerà il calciomercato rossonero a parametro zero:

PAROLE – «Galatasaray , I club sauditi e qatarioti hanno già dimostrato di aver ingaggiato il capitano Davide Calabria del Milan come free agent. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2025 e non verrà esteso».