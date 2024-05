Bonera studia in attesa del Milan U23, l’allenatore inizia a respirare l’aria di Serie C: sta seguendo questo match. I dettagli

Bonera sarà l’allenatore del Milan U23 nella prossima stagione. In attesa della conferma della partecipazione della seconda squadra rossonera al prossimo campionato di Serie C, l’allenatore sta osservando il match dell’Atalanta U23. A riportarlo è Nicolò Schira.

PAROLE – «Prove di futuro per Daniele Bonera, che stasera è a seguire la sfida Playoff tra Atalanta U23 e Catania: l’occasione giusta per studiare talenti e acclimatarsi alla Serie C, dove nella prossima stagione è pronto a guidare l’ACMilan U23».