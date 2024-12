Rivera Milan, anche lui non è stato invitato: altra assenza di lusso per il 125 anni. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, domenica sera contro il Genoa, celebrerà l’anniversario numero 125 della storia del club. Come riportato da Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera, anche Gianni Rivera non sarà presente.

Il motivo è perché non è stato invitato, forse per la causa attualmente in corso. Dopo Boban, dunque, un altro personaggio di spicco non festeggerà allo stadio San Siro.