MN24 – Fonseca Milan, nessun confronto con i calciatori: rischio esclusioni eccellenti contro il Genoa. Le ultimissime notizie

Il Milan, dopo la vittoria importantissima per 2-1 contro la Stella Rossa, ha già iniziato a preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa.

Come appreso dalla nostra redazione non c’è stato nessun confronto tra la squadra e Paulo Fonseca. Questo scenario, però, potrebbe registrarsi nei prossimi giorni: non sono da escludere panchine eccellenti domenica sera, in occasione della festa per i 125 anni di storia.