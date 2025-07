Morata, non si presenta ad Istanbul: segnale per il Milan? Il Como aspetta

Morata fa muro con il Galatasaray, l’attaccante spagnolo spinge per andare al Como. Anche il Milan spera

Un vero e proprio giallo sta scuotendo il precampionato del Galatasaray e l’assetto del Milan. Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo che avrebbe dovuto unirsi al club turco per il ritiro pre-stagionale a Istanbul, non solo non si è presentato, ma ha anche spedito i suoi effetti personali in Spagna. La situazione, già di per sé anomala, si complica ulteriormente con una rivelazione che aggiunge un nuovo e inatteso tassello: secondo il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, Morata, di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Galatasaray, starebbe spingendo per ottenere il via libera per un trasferimento al Como.

Un Mancato Ritorno e una Destinazione Inattesa

Álvaro Morata, punta di riferimento della nazionale spagnola e con un passato in club blasonati come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid, è noto per la sua intelligenza tattica, il suo senso del gol e la sua capacità di giocare sia come centravanti puro che come seconda punta. Il suo mancato arrivo a Istanbul ha generato non poca confusione. Inizialmente, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ex centrocampista e tecnico tatticamente flessibile, aveva concesso a Morata un generico “periodo di riposo supplementare”, un’espressione che spesso cela ben più di una semplice pausa.

Ora, la rivelazione di Sabuncuoğlu chiarisce il quadro: il motivo della sua assenza è la volontà di cambiare aria. L’attaccante desidererebbe lasciare il Galatasaray per accasarsi al Como, neopromosso in Serie A.

Le Implicazioni per Milan e Galatasaray

Questa nuova piega nella vicenda complica i piani di tutte le parti coinvolte. Per il Milan, il club meneghino che detiene il cartellino di Morata, si apre la possibilità di una cessione definitiva o di un nuovo prestito. I rossoneri dovranno valutare la migliore soluzione, considerando l’età del giocatore e le sue elevate richieste economiche. Un trasferimento in Italia, al Como, potrebbe facilitare le operazioni.

Per il Galatasaray, la situazione è decisamente più spinosa. Il club turco aveva puntato su Morata come elemento chiave per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione e ora si trova di fronte a una rottura quasi certa. Il club di Istanbul dovrà reagire rapidamente sul mercato per trovare un sostituto all’altezza e non compromettere la propria preparazione.

La vicenda Morata si preannuncia come uno dei tormentoni di questo calciomercato estivo, con il futuro dell’attaccante spagnolo che sembra sempre più lontano dalla Turchia e potenzialmente legato a una sorprendente avventura sul lago di Como.