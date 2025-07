Calciomercato Milan, la situazione legata a Jashari è molto chiara: Tare ha ribadito questo concetto. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan mantiene una posizione ferma e decisa riguardo all’acquisizione di Ardon Jashari, il giovane talento del Brugge. Nonostante le continue voci e le trattative che si protraggono da tempo, la società rossonera è assolutamente convinta di aver presentato la sua migliore offerta e non intende rilanciare. Per il Milan, l’ammontare proposto al Brugge rappresenta il massimo sforzo economico che intende fare per il centrocampista svizzero.

La dirigenza milanista ha agito con chiarezza e trasparenza, mettendo sul piatto una proposta che ritiene equa e che rispecchia la valutazione che il club fa del giocatore. L’offerta è stata formulata tenendo conto sia del potenziale di Jashari che della sostenibilità economica complessiva delle operazioni di mercato. Questo approccio riflette la nuova filosofia del Milan, improntata a una gestione oculata e strategica delle risorse.

Ora la palla passa completamente al Brugge. Se il club svizzero accetterà l’offerta, Jashari potrà approdare a Milanello e iniziare la sua avventura in Serie A. In caso contrario, ovvero se il Lucerna dovesse continuare a ritenere l’offerta insufficiente e non dovesse giungere ad un accordo, il Milan ha già fatto sapere che non perderà tempo.