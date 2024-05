I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Frosinone Primavera

Raveyre 6 Incolpevole sulla rete realizzata da Luna, ci mette i guantoni in tutte le altre occasioni quando chiamato in causa rischiando seriamente di incassare il secondo gol solo in una circostanza.

Bakoune 5,5 Quasi mai puntuale nei contrasti (il cartellino giallo è un’inevitabile conseguenza), si vede davvero troppo poco in fase di costruzione, con i rossoneri sembrano preferire la corsia di destra. Dal 46′ Nsiala 6,5 Il suo ingresso in campo dona maggiore fisicità e copertura alla retroguardia della formazione di Abate.

Simic 6 Tiene bene a livello difensivo senza tuttavia brillare particolarmente.

Bartesaghi 5,5 Ha responsabilità sulla rete di Luna in avvio, quando si perde nell’occasione la marcatura dell’attaccante. La sua prestazione lievita con il passare dei minuti.

Magni 6 Fa dell’aggressività e della fisicità due elementi centrali della sua partita, resta attento e concentrato nell’arco di tutta la gara. Dal 87′ Mancioppi sv.

Sala 6 Prova a illuminare con tracce sempre molto invitanti, la sua spinta si spegne però con il trascorrere dei minuti. Dal 70′ Liberali 6,5 Il suo ingresso dona un po’ di freschezza al reparto e rende più pericolosa la truppa di Abate.

Malaspina 6 Bravo e astuto a conquistarsi diversi calci piazzati. Dà dinamismo e fluidità alla manovra dei suoi, spesso molto confusa e frammentata.

Scotti 6,5 Buoni i suoi spunti sulla corsia di destra, prova a scardinare la retroguardia del Frosinone con incursioni sempre molto interessanti. La sua zampata nel finale regala il successo ai rossoneri.

Zeroli 5,5 Prova a caricarsi la squadra sulle sue spalle nei momenti di difficoltà, non sempre però con risultati felici. Ci prova dalla distanza con qualche conclusione velleitaria e poco più.

Bonomi 6,5 Si inventa dal nulla con un’iniziativa personale il gol del momentaneo pareggio, in generale offre una buona prestazione in una gara anonima a livello di squadra. Dal 58′ Camarda 5,5 Il suo ingresso non risveglia il Milan: fa a sportellate ma si vede comunque veramente poco nell’area di rigore avversaria.

Sia 5,5 Fatica ad entrare in ritmo partita, spesso isolato e fuori dalle trame dei rossoneri. Nel finale cresce per presenza e pericolosità. Dal 87′ Paloschi sv.

Abate 5,5 Avvio shock da parte dei suoi, che incassano il colpo e abbozzano in seguito una reazione solo parziale. Nel finale la zampata di Scotti tiene vive le speranze playoff ma non cancella la prestazione confusa dei rossoneri.