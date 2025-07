Mercato Milan, indiscrezione confermata! Furlani stacca l'assegno ma... Ultimissime

Mercato Milan, arrivano conferme sull’indiscrezione dalla Francia: seconda offerta allo Strasburgo per Guela Doue. Ultime

Il calciomercato Milan è seriamente intenzionato a rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e, tra i nomi caldi sul taccuino della dirigenza rossonera, spicca quello di Guéla Doué, promettente terzino destro dello Strasburgo. Le trattative tra i due club sono già avviate, ma, come riportato da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, la distanza economica tra domanda e offerta rimane notevole.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato un’offerta da 18 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane talento francese. Una cifra importante, che testimonia il forte interesse del Milan nel giocatore. Tuttavia, la richiesta dello Strasburgo si aggira intorno ai 30 milioni di euro, inclusi i bonus. Una differenza di ben 12 milioni di euro che, al momento, rende la trattativa in salita.

La Volontà del Giocatore: Doué “Strizza l’Occhio” al Milan

Nonostante la disparità nelle valutazioni, un fattore che potrebbe giocare a favore del Milan è la volontà del calciatore. Lo stesso Matteo Moretto ha sottolineato come Guéla Doué stia “strizzando l’occhio” a un trasferimento in rossonero. Questo significa che il giocatore sarebbe estremamente motivato a vestire la maglia del Diavolo, un elemento cruciale in qualsiasi negoziazione di mercato. La determinazione del calciatore può spesso fare la differenza, spingendo le società a trovare un compromesso per accontentare il desiderio del proprio tesserato. La prospettiva di giocare in un club blasonato come il Milan, con la possibilità di calcare palcoscenici importanti come la Champions League, è senza dubbio un richiamo fortissimo per un giovane promettente.

Ostacoli e Possibili Scenari: Tra Offerta e Contro-Offerta

La situazione attuale vede il Milan in una posizione di attesa, dopo aver formalizzato la sua prima proposta. Lo Strasburgo, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti significativi, forte della qualità e del potenziale di Doué. Il club francese sa di avere in mano un gioiello, la cui valutazione potrebbe ulteriormente lievitare in futuro.

A questo punto, si aprono diversi scenari. Il Milan potrebbe decidere di rialzare l’offerta, avvicinandosi alle richieste dello Strasburgo, magari con una nuova proposta che includa una parte fissa più alta e bonus facilmente raggiungibili. Oppure, i rossoneri potrebbero tentare di inserire delle contropartite tecniche nell’affare, una strategia spesso utilizzata per ridurre l’esborso economico diretto. Tuttavia, non è chiaro se lo Strasburgo sia interessato a questo tipo di soluzione.

Un altro fattore da considerare è il tempo. La finestra di mercato estiva è ancora lunga, ma sia il Milan che lo Strasburgo avranno l’interesse a definire la situazione di Doué il prima possibile per pianificare al meglio la prossima stagione. La pressione da parte del giocatore potrebbe aumentare con il passare delle settimane, spingendo le parti a trovare un accordo definitivo.

In conclusione, la trattativa per Guéla Doué è ancora nelle fasi iniziali e la distanza tra i club è un ostacolo non indifferente. Tuttavia, la forte volontà del calciatore e l’indubbio interesse del Milan potrebbero portare a nuovi sviluppi nelle prossime settimane. I tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, sperando che la dirigenza possa colmare il gap economico e portare il promettente terzino francese a San Siro. La palla, ora, passa allo Strasburgo.