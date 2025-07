Calciomercato Milan, pronto il rilancio per Guela Doue! Tare alza il pressing, i dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare prepara il rilancio decisivo per Guela Doue, terzino destro dello Strasburgo. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan non molla la presa su Guéla Doué, il giovane e promettente terzino destro classe 2002 dello Strasburgo, identificato come il primo obiettivo per rafforzare la fascia destra rossonera. Dopo aver visto sfumare la pista Archie Brown, che ha scelto il Fenerbahçe, il club meneghino è pronto a sferrare un nuovo attacco decisivo per convincere il club francese a cedere il talentuoso laterale. Le informazioni provengono direttamente dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che conferma il forte interesse e le mosse concrete dei rossoneri.

La ricerca di un terzino destro affidabile e con prospettive future è una priorità per il Milan, che vuole garantire a Massimiliano Allegri una rosa il più possibile completa e competitiva su tutti i fronti. Davide Calabria e Alessandro Florenzi sono elementi di esperienza che hanno detto addio, ma l’arrivo di un giovane talento come Doué darebbe nuova linfa e competitività al reparto, proiettando il Milan verso il futuro. Il mercato estivo è in pieno fermento e ogni mossa può essere decisiva per definire gli equilibri della prossima stagione.

Guéla Doué si è messo in mostra nell’ultima stagione con lo Strasburgo, dimostrando grandi qualità sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il suo arrivo dal Rennes la scorsa estate lo ha visto protagonista di ben 34 presenze, un dato significativo che testimonia la sua costanza e la fiducia riposta in lui dal club biancoblù. Le sue prestazioni hanno evidentemente colpito la dirigenza del Milan, che vede in lui il profilo ideale per le esigenze tattiche e strategiche della squadra. La sua rapidità, la sua capacità di cross e la sua buona visione di gioco lo rendono un giocatore versatile e prezioso.

L’offerta che il Milan sta preparando sarà studiata nei minimi dettagli per riuscire a sbloccare la trattativa. Lo Strasburgo, dal canto suo, sa di avere tra le mani un pezzo pregiato e non intende svenderlo. Sarà una negoziazione complessa, fatta di rilanci e controrilanci, ma il Milan sembra determinato a portare a termine l’operazione. La volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale, nel caso in cui Doué manifestasse il desiderio di misurarsi in un club di caratura internazionale come il Milan, pronto a lottare per i vertici della Serie A e a competere in Europa.

L’acquisto di Doué non sarebbe solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale della strategia del Milan di investire su giovani talenti con ampio margine di crescita. Questo approccio, già visto con altri acquisti recenti, mira a costruire una squadra solida e sostenibile nel lungo periodo. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa trattativa, sperando di vedere presto il giovane terzino francese vestire la maglia rossonera e contribuire ai successi futuri del Milan. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Di Marzio e degli altri esperti di mercato.