Mercato Milan, rilancio pronto per Guela Doue ma c’è un ostacolo inatteso! C’entra Maignan

Mercato Milan, pronta la seconda offerta allo Strasburgo per il terzino destro Guela Doue: ostacolo Chelsea e intreccio con Maignan

Il calciomercato Milan è in pressing per Junior Doué, il giovane terzino dello Strasburgo che ha già aperto al trasferimento in rossonero. Tuttavia, quella che sembrava una trattativa in discesa sta incontrando un ostacolo imprevisto e significativo: il Chelsea. La situazione è stata evidenziata da Bianchin su Gazzetta.it, che sottolinea come la stessa proprietà detenga sia lo Strasburgo che i Blues, creando un potenziale conflitto di interessi che potrebbe dirottare Doué verso Londra.

Il club di Via Aldo Rossi, dopo una prima offerta, è pronto a presentare una seconda proposta migliorata per assicurarsi le prestazioni del promettente difensore. L’interesse del Milan per Doué non è un mistero: il giocatore, con la sua velocità e le sue abilità tecniche, si inserirebbe perfettamente nei piani tattici di Fonseca, offrendo una soluzione giovane e dinamica per la fascia. La sua apertura al trasferimento ha ulteriormente rafforzato la convinzione del Milan di poter concludere l’affare, ma la realtà del controllo societario sta complicando le cose.

Il legame tra Strasburgo e Chelsea tramite la comune proprietà di BlueCo è un fattore cruciale. Questo permette ai Blues di avere una corsia preferenziale per i talenti che emergono dal club francese, potenzialmente utilizzando lo Strasburgo come una sorta di “hub” per lo sviluppo dei propri futuri campioni. Se il Chelsea decidesse di esercitare la sua influenza per portare Doué a Stamford Bridge, il Milan si troverebbe in una posizione svantaggiosa, a prescindere dalla volontà del giocatore.

Un precedente che non gioca a favore del Milan è il “caso Maignan”. Sebbene si tratti di una situazione diversa per ruolo e dinamiche, il riferimento a vicende passate in cui il Chelsea ha dimostrato la sua forza sul mercato o ha influenzato il destino di giocatori, non può che alimentare le preoccupazioni in casa Milan. La potenza economica e la capacità di attrazione del campionato inglese, in particolare della Premier League, sono fattori che il Milan non può ignorare.

Il calciomercato è notoriamente un terreno fertile per colpi di scena e trattative complesse. Il Milan dovrà dimostrare determinazione e abilità negoziale per superare questo ostacolo imprevisto. La volontà del giocatore sarà un fattore chiave: se Doué dovesse mantenere ferma la sua intenzione di vestire la maglia rossonera, potrebbe esercitare una pressione significativa sulla dirigenza dello Strasburgo/Chelsea.

In sintesi, la corsa per Doué è più che mai aperta, ma con una sfumatura inattesa. Il Milan ha l’accordo di massima con il giocatore e la volontà di investire, ma il Chelsea si profila come un potenziale “guastafeste”, in virtù della sua posizione di controllo sullo Strasburgo. Sarà interessante vedere come si evolverà questa intricata vicenda e se il Milan riuscirà a mettere a segno un colpo importante per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.