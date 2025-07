MN24 – Visite mediche Modric: fissato il giorno, il croato pronto ad iniziare la sua avventura rossonera. I dettagli

Visite mediche Modric: il centrocampista croato, nuovo acquisto rossonero, sosterrà i consueti test prima dell’ufficialità nella giornata di lunedì

Grandi novità per i tifosi del Milan! Secondo quanto riportato da Milannews24 e confermato da diverse altre fonti vicine al club, il centrocampista croato Luka Modric è atteso a Milano già lunedì per sottoporsi alle visite mediche di rito, un passo fondamentale verso la sua ufficiale adesione ai Rossoneri. L’arrivo di un calciatore del calibro di Modric, Pallone d’Oro 2018 e pilastro del Real Madrid per oltre un decennio, rappresenta un colpo di mercato sensazionale che ha acceso l’entusiasmo della tifoseria milanista e degli appassionati di Serie A.

Modric, che ha concluso la sua gloriosa avventura con il Real Madrid dopo la FIFA Club World Cup 2025, ha scelto il Milan come prossima tappa della sua straordinaria carriera. Nonostante si avvicini ai 40 anni (li compirà a settembre), la sua classe cristallina, la sua visione di gioco impareggiabile e la sua leadership sono ancora considerate fondamentali per qualsiasi squadra di alto livello. Il Milan si è assicurato il giocatore a parametro zero, offrendogli un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, per un valore che si aggira intorno ai 3-4 milioni di euro netti a stagione più bonus, una cifra considerevolmente inferiore a quanto percepiva nella capitale spagnola, a testimonianza del suo desiderio di continuare a competere ad alti livelli e di intraprendere questa nuova avventura in Italia.

L’operazione, fortemente voluta dalla dirigenza rossonera e in particolare dal direttore sportivo Igli Tare, ha visto un ruolo chiave anche nel tecnico Massimiliano Allegri, che ha espresso la sua ammirazione per le qualità del centrocampista croato. Modric, da sempre un sostenitore dichiarato del Milan fin dall’infanzia, è pronto a mettere la sua immensa esperienza e la sua mentalità vincente al servizio della squadra. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il talentuoso regista si concederà una meritata vacanza, prima di unirsi ai suoi nuovi compagni a Milanello per l’inizio della preparazione estiva, previsto per i primi giorni di agosto. Si prevede che la sua presentazione ufficiale ai tifosi avvenga in concomitanza con il suo rientro dalle ferie, un evento che sarà sicuramente molto atteso.

L’arrivo di Modric non è solo un rinforzo tecnico di prim’ordine per il centrocampo milanista, ma anche un segnale forte delle ambizioni del club di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua presenza in campo e nello spogliatoio sarà cruciale per far crescere i giovani talenti e per innalzare il livello generale della squadra. I tifosi sono in fibrillazione e non vedono l’ora di ammirare le magie del numero 10 croato indossando la maglia rossonera nella prossima stagione di Serie A.