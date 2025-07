Xhaka Milan, trattativa attualmente congelata! Ecco perchè Tare non ha approfondito i discorsi col Bayer Leverkusen

Xhaka Milan, la trattativa con il Bayer Leverkusen è attualmente congelata: i rossoneri non hanno approfondito per un motivo

Negli ultimi giorni, il nome di Granit Xhaka è tornato a circolare con insistenza nel panorama del calciomercato italiano. Dopo un presunto interessamento della Juventus, seguito a un nulla di fatto nei contatti tra il Milan e il Bayer Leverkusen, molti appassionati e addetti ai lavori si sono interrogati sul futuro del centrocampista svizzero. Tuttavia, le ultime informazioni dipingono un quadro ben diverso, smentendo categoricamente l’ipotesi di un suo approdo a Torino.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista di ESPN Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, una delle fonti più autorevoli nel mondo del calciomercato. Moretto ha dichiarato in modo inequivocabile: “Non risulta che Xhaka sia nella lista della Juventus. Ad oggi non è un obiettivo.” Questa affermazione sgonfia le speculazioni delle scorse ore, escludendo i bianconeri dalla corsa per il talentuoso giocatore.

La posizione della Juventus è dunque cristallina: Granit Xhaka non rientra nei piani della dirigenza torinese per la prossima stagione. Questo dettaglio è cruciale per comprendere le dinamiche attuali del mercato e per indirizzare l’attenzione su quelle che sono le reali possibilità future per il giocatore.

Ma allora, qual è la situazione attuale di Granit Xhaka? Moretto ha fornito ulteriori dettagli, delineando un panorama piuttosto statico. Il Milan, che aveva avviato i dialoghi con il Bayer Leverkusen nelle scorse settimane, ha di fatto messo in stand-by l’operazione. Il motivo? Una questione di costi e di età. Il club rossonero non ha ritenuto conveniente avvicinarsi alle richieste economiche avanzate dal club tedesco, considerando anche l’età del calciatore. “I dialoghi con il Milan sono fermi, non ci sono novità rispetto alle ultime settimane”, ha ribadito il giornalista. L’operazione è, come specificato, “attualmente in totale standby”.

Questo significa che il futuro di Xhaka è al momento avvolto nell’incertezza, almeno per quanto riguarda un possibile trasferimento in Italia. L’unica concreta alternativa sul tavolo per il centrocampista del Bayer Leverkusen sembra provenire dal mondo arabo. “Xhaka ha una proposta da parte di un club arabo”, ha rivelato Moretto. Questa opzione, spesso allettante dal punto di vista economico, potrebbe rappresentare la via d’uscita per il giocatore qualora non si concretizzassero altre opportunità in Europa.

In sintesi, il quadro tracciato da Matteo Moretto è chiaro: la Juventus non è interessata a Granit Xhaka, i contatti con il calciomercato Milan sono congelati a causa di divergenze economiche e sull’età del giocatore, e l’unica offerta concreta proviene da un club arabo. La situazione di calciomercato che riguarda il centrocampista svizzero è quindi in una fase di stallo, con l’attesa di capire quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane. Per i tifosi italiani, che speravano di vedere Xhaka in Serie A, le notizie attuali non sono certo incoraggianti. Il destino del giocatore è appeso a un filo, tra la possibilità di un trasferimento in Medio Oriente o un’insperata riapertura di scenari europei.