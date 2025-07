Archie Brown Milan, Tare mantiene la calma! Due le alternative sul taccuino, i nomi

Archie Brown Milan, Igli Tare non vuole farsi cogliere impreparato e ha in mente due importanti alternative: i nomi

Nelle ultime ore, il calciomercato ha visto un turbine di voci e indiscrezioni, con un nome in particolare che ha dominato le discussioni: Archie Brown. Il giovane terzino del Gent, al centro di un acceso dibattito, sembra aver preso la sua decisione, optando per il trasferimento al Fenerbahçe. Questa mossa ha inevitabilmente generato grande interesse, soprattutto tra i tifosi del Milan, che per un certo periodo avevano accarezzato l’idea di vederlo vestire la maglia rossonera.

Tuttavia, come riportato da SportMediaset, la realtà dei fatti è diversa e ben lontana dalle speculazioni che si sono rincorse. Secondo la autorevole fonte giornalistica, l’avvicinamento di Archie Brown al Milan non è mai stato così concreto come si è voluto far credere. I rossoneri avrebbero, infatti, tentato solo un timido inserimento nella trattativa, senza mai affondare il colpo in maniera decisiva. Questo significa che il talentuoso difensore inglese non è mai stato realmente a un passo dal club di Via Aldo Rossi, smentendo di fatto le notizie più sensazionalistiche che circolavano.

La priorità del Milan rimane quindi la ricerca di un valido sostituto per il fondamentale Theo Hernandez, un giocatore di cui è impossibile sottovalutare l’importanza nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. La fascia sinistra, infatti, è un punto nevralgico del gioco rossonero, che richiede qualità, dinamismo e affidabilità sia in fase difensiva che in quella offensiva. La dirigenza rossonera è consapevole dell’esigenza di trovare un profilo all’altezza che possa garantire la necessaria profondità e, all’occorrenza, sostituire un pezzo pregiato come Hernandez senza intaccare gli equilibri della squadra.

Con la pista Archie Brown ormai sfumata e il giocatore diretto verso la Super Lig turca, il Milan ha prontamente virato su nuovi obiettivi, concentrando le proprie attenzioni sul mercato spagnolo. Attualmente, rimangono vive due opzioni principali, entrambe provenienti dalla competitiva Liga spagnola, campionato noto per la produzione di talenti e per uno stile di gioco spesso affine alle esigenze del calcio italiano.

Il primo nome sulla lista è Sergi Cardona, terzino sinistro classe 1999 attualmente in forza al Villarreal. Cardona è un giocatore che si è messo in mostra per la sua costanza di rendimento e per una buona propensione offensiva, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il Milan. La sua esperienza nella Liga e la sua età anagrafica, che lo rende ancora un elemento con ampi margini di crescita, lo posizionano come una delle priorità per i rossoneri. La sua capacità di spingere sulla fascia e di partecipare attivamente alla manovra d’attacco potrebbe benissimo integrarsi nel sistema di gioco del Milan, offrendo un’alternativa valida a Hernandez.

L’altra opzione che sta prendendo sempre più piede è quella che porta a Miguel Gutierrez, giocatore classe 2001 del Girona. Gutierrez è un profilo giovanissimo ma che ha già dimostrato di possedere qualità tecniche elevate e una grande visione di gioco. La sua duttilità tattica e la sua capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia sinistra lo rendono un elemento estremamente versatile e appetibile per un club come il Milan, che punta a costruire una squadra solida e con prospettive future. La sua giovane età lo rende un investimento a lungo termine, in linea con la politica societaria di puntare sui talenti emergenti che possano crescere e affermarsi nel calcio di alto livello.

In conclusione, il mercato del Milan per la fascia sinistra è in pieno fermento. Con la smentita dell’avvicinamento a Archie Brown, il club rossonero si sta muovendo con determinazione per individuare il profilo ideale che possa completare il reparto. Le piste spagnole di Sergi Cardona e Miguel Gutierrez sembrano al momento le più concrete e rappresentano le scelte privilegiate per garantire a Massimiliano Allegri le giuste alternative e la necessaria profondità in un ruolo chiave per le ambizioni del Milan. Resta da vedere quale delle due trattative prenderà il sopravvento e chi, alla fine, sarà il nuovo rinforzo per la corsia mancina rossonera.