Abate dopo Milan Primavera Frosinone: «Dopo 9-10 anni si torna a lottare per un traguardo importante. Adesso…». Le parole del tecnico rossonero

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria del suo Milan Primavera contro il Frosinone per 2 a 1. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Abbiamo ottenuto un risultato importante oggi. Era importante per la classifica, c’era tanto caldo. Siamo partiti andando sotto dopo pochi minuti per una leggerezza, poi le partite si complicano. Non era semplice, perché anche loro si giocavano una chance per salvarsi. I ragazzi hanno avuto pazienza. Nel primo tempo abbiamo fatto 20-25 minuti abbastanza bene con la palla, poi i ritmi sono calati un po’. Fortunatamente l’abbiamo rimessa in piedi nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è stata una partita strana, c’era stanchezza da entrambe le parti. La vittoria serviva a tutte e due. Siamo stati bravi ad aver pazienza, a non perdere la testa. Poi abbiamo trovato noi la zampata vincente: sono contento per i ragazzi».

STAGIONE – «Dopo 9-10 anni si torna a lottare per un traguardo importante come i playoff, sono orgoglioso di loro. Arrivare all’ultima giornata e giocarsi l’accesso al playoff scudetto è importante per la crescita di questi ragazzi. Lo dimostra il percorso di questi due anni: siamo passati dal lottare per la salvezza al lottare per i playoff. Ci siamo superati in Youth League, abbiamo migliorato i punti, i gol presi. Il percorso è stato giusto. Adesso a Torino andiamo spensierati: sarebbe la ciliegina sulla torta. Altrimenti farò lo stesso i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati strepitosi quest’anno. Sono un grande gruppo. Chiedo gli ultimi 4-5 giorni di sacrificio, poi tireremo le somme. La stagione è super positiva e sono veramente contento di loro».