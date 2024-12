Paganini su Milan: «Fonseca ha vinto due jolly: vi spiego». Ecco le sue parole

Luca Paganini su Milan: «Fonseca ha vinto due jolly: vi spiego». Ecco le sue dichiarazioni riguardo l’allenatore portoghese e la squadra rossonera

Le dichiarazioni di Luca Paganini riguardo Paulo Fonseca e il momento del Milan.

PAROLE – «Fonseca ha vinto due jolly, il derby e a Madrid col Real, ma i problemi strutturali del Milan restano. E vuol dire la gestione dello spogliatoio. Evidentemente il problema sussiste nello spogliatoio, Fonseca fa quello che può ma quando hai lui vuol dire che hai l’ombrello più ampio di Ibrahimovic. Se ci fosse stato in panchina Conte, non si sarebbero viste queste cose. Ha capito che l’aria che tira non è delle migliori nei suoi confronti, può essere che porti a valutazioni da parte della società».