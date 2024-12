Accardi su Fonseca: «Fa quello che può!». Le sue dichiarazioni sull’allenatore

Le dichiarazioni di Giuseppe Accardi a Tuttomercatoweb sul Milan e su Paulo Fonseca: ecco il suo commento

Le dichiarazioni di Giuseppe Accardi a Tuttomercatoweb sul Milan e in particolare sulla posizione e le colpe di Fonseca per questa prima parte di stagione molto difficile in casa rossonera, soprattutto in campionato dove il quarto posto è lontano.

PAROLE – «Più dalla società. Fonseca fa quello che può, la squadra probabilmente ha bisogno di trovare certezze, ma la società non aiuta nè Fonseca nè la squadra».