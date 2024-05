De Zerbi Milan: il club ha deciso. È l’UNICA opzione rimasta per la propria panchina

Il futuro di De Zerbi, che piace anche al Milan, potrebbe essere lontano da Brighton. In tal senso è l’unica opzione di questo club

Roberto De Zerbi, nel mirino del Milan per il dopo Pioli, è ora il miglior candidato di Max Eberl per sostituire Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern in estate.

Secondo quanto riportato dalla Bild Eberl ha già avuto un incontro con il tecnico italiano e se riuscisse a convincerlo a lasciare il Brighton gli scatterebbe una clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Del nome di De Zerbi si era già parlato lunedì nel consiglio di sorveglianza. Eberl ha presentato ai membri del consiglio le sue opzioni, che erano Tuchel e poi De Zerbi come alternativa. Al momento non ci sono altre alternative. Lunedì il consiglio di sorveglianza ha deciso che il ritorno di Hansi Flick non era più un’opzione.