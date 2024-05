Strootman sicuro sul futuro dell’obiettivo del Milan: «Può andare in un super top club»

Le parole di Strootman, intervenuto a Radio Serie A, in elogio all’obiettivo del mercato Milan Gudmundsson

Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A dicendo la sua sul compagno di squadra Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Dissi che a Roma Salah non faceva sempre gol, pur arrivando 4-5 volte davanti alla porta. Alla fine qualcuno diceva: se facesse sempre gol sarebbe uno da Real Madrid o Liverpool. E alla fine ci è andato. Ecco, se Gud farà pure questo salto, per me potrà andare in un super top club. Deve farlo per poter diventare un fuoriclasse, perché la sua qualità è già indiscutibile. E’ un gran professionista e son sicuro che farà ancora meglio nei prossimi anni»