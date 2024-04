Biglietti Milan Como Women: informazioni e dettagli utili per l’acquisto dei tagliandi per il match

iamo ormai agli sgoccioli della Serie A Femminile. La gara delle rossonere, in programma domenica 5 maggio alle 15.00, seguirà a stretto giro la trasferta di Pomigliano che aprirà il mese di maggio. Al PUMA House of Football arriverà il Como Women, già superato all’andata all’interno della Poule Salvezza. Una gara importante, da giocare per la squadra e alla quale partecipare per il nostro pubblico. Vi attendiamo allo stadio!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan Women – Como al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-COMO WOMEN

DOMENICA 5 MAGGIO ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€ – CLICCA QUI