Tomori Milan, il difensore è finito ai margini: la prossima mossa di Fonseca dopo l’ammonizione per proteste contro la Stella Rossa

Tomori è finito ai margini dei piani di Fonseca nel suo Milan e nelle prossime ore ci sarà un confronto diretto tra il difensore inglese e l’allenatore. A renderlo noto è Calciomercato.com.

Il centrale inglese ha ricevuto un’ammonizione per proteste contro la Stella Rossa in Champions League durante il riscaldamento e, visto che era diffidato, salterà per squalifica la partita col Girona del 22 gennaio.