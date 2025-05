Calciomercato Milan, il Real Madrid fa sul serio per il top player della rosa: Florentino Perez è pronto ad acquistarlo. Le ultimissime notizie

Il calciomercato Milan non ha ancora deciso quale sarà il futuro di Theo Hernandez, anche se sono in aumento le chance di rinnovo. Il Milan, infatti, sta valutando concretamente l’idea di tenere Theo Hernandez anche se, come riportato da AS, ci sarebbe il Real Madrid sulle sue tracce.

Il club spagnolo è alla ricerca di nuovo terzino sinistro: in caso di accordo si tratterebbe di un ritorno per il francese.