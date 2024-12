Jimenez Milan, chance col Genoa in prima squadra? Fonseca ha deciso sul giovane e la possibilità di farlo giocare dall’inizio

Jimenez, insieme a Terracciano, è una delle due idee che Fonseca starebbe valutando per sostituire Theo Hernandez dall’inizio in Milan Genoa di domenica sera.

Come svelato da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore vuole il giovane in prima squadra e non più nel Milan Futuro. Per ora, comunque, Terracciano sembra partire in vantaggio su Jimenez per partire titolare col Genoa.