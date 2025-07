Archie Brown, il Gent fissa il prezzo: il Milan se lo vuole deve sborsare questa cifra

Archie Brown, il Milan se vuole il terzino sinistro deve sborsare questa cifra!

Il Milan è in piena attività sul mercato per trovare il sostituto di Theo Hernández, una lacuna significativa sulla fascia sinistra che il club rossonero intende colmare con celerità e oculatezza. Sebbene nelle scorse ore si fosse parlato di un accordo imminente per Archie Brown del KAA Gent, le ultime indiscrezioni svelano uno scenario più complesso. Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, l’affare Brown non è affatto così vicino come si pensava, con il giovane terzino inglese che vanta offerte importanti da Turchia e Inghilterra. La sua valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

Archie Brown: Lontano dal Diavolo?

Archie Brown, classe 2002, è un terzino sinistro di prospettiva, con doti di spinta e una buona padronanza del pallone. Cresciuto nel vivaio del Derby County e affermatosi nel KAA Gent, ha mostrato un buon potenziale e una notevole progressione. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo interessante per un club come il Milan, che cerca giovani talenti da far crescere.

Tuttavia, le parole di Daniele Longo gettano un’ombra sulla trattativa che sembrava ben avviata. Le offerte concrete provenienti da campionati come quello turco e inglese, dove la disponibilità economica è spesso maggiore, complicano i piani del Diavolo. Gli 8 milioni di euro richiesti dal Gent, seppur non esorbitanti per un prospetto del suo calibro, potrebbero indurre il club meneghino a valutare alternative, soprattutto se la concorrenza dovesse alzare la posta.

La Ricerca Continua: Chi Sarà il Nuovi Terzino Rossonero?

La partenza di Theo Hernández, terzino di caratura mondiale e punto fermo del sette volte campione d’Europa per diverse stagioni, ha lasciato un vuoto importante sulla corsia mancina. Il Milan è alla ricerca di un giocatore che possa garantire non solo solidità difensiva, ma anche un contributo significativo in fase offensiva, in linea con le esigenze tattiche del nuovo allenatore Paulo Fonseca, che predilige esterni propositivi.

La situazione di Archie Brown costringe la dirigenza rossonera a mantenere aperte diverse opzioni e a scandagliare il mercato alla ricerca di profili validi. La caccia al nuovo terzino sinistro è, dunque, più che mai aperta e le prossime settimane saranno decisive per capire chi vestirà la prestigiosa maglia del Milan sulla fascia sinistra. I tifosi del Diavolo attendono con ansia di conoscere il nome del successore di un giocatore che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente del club.