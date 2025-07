Saelemaekers tramite i canali ufficiali del Milan ha svelato quella che è la sua volontà in vista della prossima stagione

Il raduno del Milan a Milanello ha riacceso i riflettori su diversi elementi della rosa, e tra questi spicca Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, tornato alla base dopo l’esperienza in prestito al Bologna, ha subito messo in chiaro le sue intenzioni: il suo obiettivo è rimanere in rossonero. Una dichiarazione d’amore e di attaccamento ai colori del Diavolo, che però dovrà fare i conti con le valutazioni del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri.

Il fantasista belga, classe 1999, è un esterno versatile capace di ricoprire più ruoli sulla fascia, noto per la sua corsa instancabile e la sua generosità in fase difensiva. Dopo un periodo di alti e bassi con la maglia del club lombardo, culminato con il prestito in Emilia, Saelemaekers è tornato con la chiara intenzione di giocarsi le sue carte. La sua determinazione a rimanere nel capoluogo meneghino è forte, e lo si evince dalle sue prime parole e dall’atteggiamento mostrato in questi primi giorni di preparazione.

Dall’altra parte, c’è Massimiliano Allegri, il carismatico e pragmatico allenatore toscano che ha fatto il suo ritorno sulla panchina del Milan dopo le gloriose esperienze del passato. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori e di chiedere il massimo impegno, osserverà con attenzione il belga durante tutta la preparazione estiva. Il pre-campionato sarà un vero e proprio banco di prova per Saelemaekers, che dovrà dimostrare al tecnico di poter essere un elemento utile e funzionale al suo progetto tattico.

La concorrenza, come sempre, sarà agguerrita, e il mercato è ancora lungo. Tuttavia, la ferma volontà del giocatore potrebbe essere un fattore importante. Se Saelemaekers riuscirà a convincere Allegri con prestazioni convincenti e un atteggiamento propositivo, potrebbe davvero esserci spazio per lui nel Diavolo che verrà. In caso contrario, il mercato potrebbe aprirgli nuove porte, ma la sua priorità, per il momento, resta la permanenza a San Siro. La prossima stagione dirà se il futuro di Alexis Saelemaekers sarà ancora tinto di rossonero.