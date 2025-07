Theo Hernandez e il messaggio contro la società: spuntano i like che fanno discutere in casa Milan

Theo Hernandez non ha speso belle parole nei confronti dell’attuale dirigenza del Milan. Alcuni suoi ex compagni hanno messo like al post

Il recente trasferimento di Theo Hernandez, il talentuoso terzino sinistro francese noto per le sue incursioni offensive e la sua velocità, dal Milan all’Al-Hilal, ha innescato un vero e proprio terremoto mediatico nel mondo rossonero. L’addio di uno dei pilastri del Diavolo non è passato inosservato, soprattutto dopo il messaggio che lo stesso Hernandez ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel post, oltre a un sentito ringraziamento ai tifosi milanisti che lo hanno sempre sostenuto calorosamente, il difensore transalpino ha lanciato una stoccata piuttosto esplicita all’attuale dirigenza del club di via Aldo Rossi. Un’accusa velata, ma chiara, nei confronti della gestione che lo ha portato lontano da San Siro, un’accusa che non è certo sfuggita agli addetti ai lavori e ai sostenitori del Milan.

Ciò che ha reso la vicenda ancora più clamorosa è stata la reazione di alcuni suoi ex compagni di squadra. Nomi di spicco, volti noti del panorama calcistico europeo, hanno espresso il loro “mi piace” al post di Hernandez, alimentando ulteriormente le speculazioni e le discussioni. Tra questi figurano Mike Maignan, il portiere francese dal carisma indiscusso e dalle parate spesso decisive; Rafael Leao, l’estroso attaccante portoghese capace di illuminare la manovra offensiva con le sue accelerazioni e i suoi dribbling; e Christian Pulisic, l’ala statunitense arrivato con grandi aspettative e apprezzato per la sua tecnica e la sua visione di gioco.

Questa “mossa social” ha acceso i riflettori su un malcontento latente all’interno dello spogliatoio rossonero, o quantomeno tra alcuni elementi di spicco. Il gesto di solidarietà virtuale da parte di giocatori ancora legati al club lombardo suggerisce che le critiche di Hernandez possano avere radici più profonde di quanto si possa immaginare, toccando nervi scoperti nell’ambiente del Milan.

La dirigenza del club, da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto. Resta da vedere se le parole di Theo Hernandez e il “endorsement” dei suoi ex colleghi avranno ripercussioni sulla gestione sportiva e sulle future strategie del Milan. Di certo, l’episodio ha aggiunto un ulteriore elemento di incertezza in un’estate già ricca di movimenti e voci di mercato per il glorioso club meneghino.